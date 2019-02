"T'as fait une grosse erreur" : Emmanuel Petit taxé de "menteur" par sa fille après ses confidences chez Ardisson

Le mot de trop ? Zoé Petit, l'aînée de l'ex-footballeur Emmanuel Petit née de son union avec Agathe de la Fontaine, est sortie du silence après le passage de son père - qu'on avait jugé émouvant - dans "Les Terriens du samedi". À Thierry Ardisson, l'ancien joueur de l'équipe de France racontait ne plus avoir de nouvelles de sa fille depuis un an et demi. "Je l'embrasse très fort et j'en profite pour lui dire que je pense fort à elle", avait-il déclaré. Sauf que rien de tout ça n'est vrai selon la principale intéressée, qui s'est fendue d'un virulent post Instagram.





"Menteur, comment te dire Papa que t'as fait une grosse erreur. Insulter ma mère et te faire passer pour une victime ! Au lieu de mentir pour promouvoir ton livre, tu devrais relire tes derniers sms du 1er août 2017 quand tu disais ne plus vouloir me voir en précisant 'bon débarras'", écrit-elle en légende d'une capture d'écran de l'émission diffusée le week-end dernier sur C8.