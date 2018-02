Tarantino s'excuse auprès de celle qui a accusé Polanski de viol, 15 ans après l'avoir mise en doute

"Je tiens à m'excuser publiquement auprès de Samantha Geimer pour mes remarques cavalières lors du "Howard Stern Show", spéculant à son sujet et sur le crime qui a été commis sur sa personne. 15 ans plus tard, je réalise combien j'avais tort. Samantha Geimer a été violée par Roman Polanski. Quand Howard a parlé du sujet, j'ai maladroitement joué l'avocat du diable, pour le simple plaisir d'être provocateur. Je n'ai pas pris Samantha Gemer en considération et je suis sincèrement désolé pour ça."





Quelques jours après la réapparition d'une interview de 2003 dans laquelle il défendait Roman Polanski, accusé de viol, Quentin Tarantino a présenté ses excuses auprès de celle qui avait porté plainte à l'époque, alors qu'elle n'avait que 13 ans.

A la question de savoir pourquoi Hollywood appréciait autant le cinéaste, "cet homme fou, ce réalisateur qui a violé une jeune fille de 13 ans", Quentin Tarantino avait répondu : "Il n’a pas violé une fille de 13 ans. Il a eu un rapport sexuel avec une mineure. Ce n’est pas un viol." Car, selon lui, un viol "implique de la violence".