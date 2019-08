Taylor Swift confondue avec une drag-queen, Miley Cyrus chantant sa rupture : les temps forts des MTV Video Music Awards

Elle a mis du temps à partager ses opinions publiques. Mais Taylor Swift ne retient désormais plus ses coups contre Donald Trump et son administration. Deux jours après avoir dénoncé "l'autocratie" du président américain, la chanteuse a profité d'un de ses discours de remerciements pour évoquer le "Equality Act" qui défend les droits LGBTQ. "Ce prix est issu des votes du public. Plusieurs affirmations sont faites dans cette vidéo, ce qui veut dire que vous voulez un monde où tout le monde est traité de la même manière face à la loi, peu importe qui on aime et de quelle manière on s'identifie", a-t-elle déclaré au moment de recevoir le prix de meilleur clip de l'année pour "You Need To Calm Down", hymne à la tolérance dans lequel elle s'attaque aux trolls homophobes. "Il y a un lien vers une pétition à la fin de la vidéo. Elle a désormais plus d'un demi-million de signatures, ce qui est cinq fois plus que nécessaire pour obtenir une réponse de la Maison Blanche", a-t-elle lâché en faisant mine de regarder sa montre.