Un harceleur à répétition de Taylor Swift arrêté pour la troisième fois

Ce n'est pas la première fois que Taylor Swift est victime de Roger Alvarado. En avril 2018, il avait déjà réussi à entrer chez elle en utilisant une échelle pour passer par la fenêtre. Là encore, la star n'était pas là. Quelques mois auparavant, en février 2018, il a avait déjà été interpellé pour avoir essayé de briser la porte avec une pelle.





Reconnu coupable de harcèlement en décembre, il avait été condamné à six mois de prison ferme qu'il n'avait pas encore commencé à purger, assortie d'une obligation de traitement psychiatrique et d'une mesure d'éloignement de la maison de la chanteuse. A la suite de son arrestation ce jeudi, Alvarado a été placé en détention, et inculpé notamment de cambriolage et de désobéissance au tribunal.