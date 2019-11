Une Française accuse Roman Polanski de l'avoir violée en 1975

Valentine Monnier n'a pas déposé plainte, notamment car les faits présumés sont désormais prescrits. Alors pourquoi "accuser aujourd’hui", comme titre le quotidien ? Elle explique avoir pris cette décision en réaction à la sortie en France du prochain Polanski, ce mercredi. Intitulé "J'accuse", en référence à l'affaire Dreyfus, cette histoire ferait écho, selon les mots du cinéaste, à sa propre histoire, lui qui s’estime "harcelé" et "persécuté". Un parallèle jugé "obscène", par une partie de la presse, comme

le magazine Variety.

Venue skier chez lui à Gstaad, en Suisse, Valentine Monnier n'avait "aucun lien avec lui, ni personnel, ni professionnel et le connaissais à peine", mais était accompagnée d'une amie. "Ce fut d'une extrême violence, après une descente de ski", écrit-elle. "Il me frappa, me roua de coups jusqu'à ma reddition puis me viola en me faisant subir toutes les vicissitudes." Une mise en cause que l’avocat du cinéaste, Hervé Temime, réfute. Il affirme au Parisien que le réalisateur, toujours sous le coup de poursuites de la justice américaine, "conteste fermement toute accusation de viol" et observe que ces faits allégués "n'ont jamais été portés à la connaissance de l'autorité judiciaire".