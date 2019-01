"Ten Year Challenge" : Karine Le Marchand épingle Yann Moix avec un avant/après salé

"Wesh, gros. Nous les quinquas on n’a pas non plus envie de ton micro-kiki, la bonne année à toi", avait alors rétorqué l’animatrice de TF1 Valérie Damidot sur Twitter, suivie par une pléiade de célébrités qui se sont amusées à épingler Yann Moix. L'actrice Marina Foïs, elle aussi, a joué la carte de l'humour : "Plus que 1 an et 14 jours pour coucher avec #yannmoix #inchallah ça se fait".





"Je n'ai voulu blesser personne. Je ne peux pas être responsable de mes inclinations, de mes penchants et de mes goûts. Je suis enfermé dedans comme tous les individus (...) il n'y a pas de tribunal du goût et je ne peux pas raturer mes pulsions, mes penchants pour des raisons qui seraient de la morale et du tribunal du goût", avait expliqué Yann Moix samedi 19 janvier dans "On n'est pas couché" sur France 2. Des explications qui visiblement n'ont pas convaincu Karine Le Marchand.