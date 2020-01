Mort de Terry Jones, membre des Monty Python, à l'âge de 77 ans Terry Jones des Monty Pythton est décédé le 21 janvier 2020. − Stephen Lovekin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

DISPARITION - Le comédien et réalisateur britannique est décédé mardi 21 janvier, ont annoncé ses proches dans un communiqué. Il souffrait d'une forme de démence depuis plusieurs années.

"Son travail avec les Monty Python, ses livres, ses émissions de télévision et ses poèmes vivront pour toujours". La famille de Terry Jones ne pouvait pas choisir meilleurs mots pour annoncer sa disparition. Le comédien et réalisateur britannique est décédé dans la soirée du mardi 21 janvier à l'âge de 77 ans, selon un communiqué de ses proches et de son agent transmis à l'AFP mercredi 22 janvier. Membre fondateur des Monty Python, le cinéaste avait notamment réalisé trois de leurs films cultes ("Monty Python, sacré Graal", "Monty Python : La vie de Brian" et "Monty Python, le sens de la vie"). Il souffrait depuis 2015 d'une forme de démence qui altérait sa capacité de parler. "Pour quelqu'un qui a vécu par les mots et les discussions, c'était tragique", racontait sa fille Sally au Guardian il y a deux ans. Il avait fait le choix de médiatiser sa maladie pour pouvoir aider ceux qui en souffraient également.

Si quelque chose nous faisait rire tous les six, on se disait : 'C’est bon, on peut continuer avec ça'. Et pour moi, il s’agissait juste de mettre ça à l’écran - Terry Jones

Terry Jones est mort avec sa femme Anna Soderstrom à ses côtés après "une longue, extrêmement courageuse bataille contre une rare forme de démence, mais toujours dans la bonne humeur", souligne la BBC. Né au Pays de Galles en 1942, il a rencontré son futur partenaire de jeu des Monty Python Michael Palin à l'université d'Oxford. Son ami dit de lui aujourd'hui qu'il était "bien plus que l'un des auteurs et artistes les plus drôles de sa génération, il était un comédien complet de la Renaissance : auteur, réalisateur, présentateur, historien, brillant auteur pour enfant, et la compagnie la plus chaleureuse et la plus merveilleuse que vous pourriez rêver d'avoir".

En 1969, le duo a commencé à collaborer avec John Cleese, Graham Champan, Eric Idle et Terry Gilliam dans une émission humoristique de la BBC. Les Monty Python étaient nés. Leur humour absurde a enchanté les téléspectateurs anglais jusqu'en 1974 avant de passer sur le grand écran. "Si quelque chose nous faisait rire tous les six, on se disait : 'C’est bon, on peut continuer avec ça'. Et pour moi, il s’agissait juste de mettre ça à l’écran, ce moment où on était tous assis pour la lecture, ce moment où on riait tous", avait-il expliqué au Guardian. La folle bande s'était retrouvé en 2015 pour son dernier film en tant que réalisateur, "Absolutely anything". Marié à deux reprises, Terry Jones était père de trois enfants.

La rédaction de LCI