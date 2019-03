Testament américain de Johnny Hallyday : Laeticia va-t-elle tout perdre vendredi ?

C’est une affaire qui déchaîne les passions depuis plus d’un an. Ce vendredi, la bagarre judiciaire autour du testament controversé de Johnny Hallyday pourrait prendre une tournure décisive puisque le tribunal de Nanterre est appelé à se prononcer sur sa propre compétence, en étudiant la résidence réelle du rockeur. En rédigeant ses dernières volontés en Californie, ce dernier a pu exclure ses enfants aînés David Hallyday et Laura Smet de sa succession. Mais en avait-il le droit ?