Testament de Johnny : Laeticia Hallyday est-elle vraiment seule contre tous ?

"Je lui dois la vie, elle me rassure, c’est ma dernière femme. On a écrit beaucoup de choses sur elle, pendant que j’étais condamné au silence et à l’inertie", racontait-il dans ce moment de confidence rare. "La famille que je n’ai jamais réussi à construire, Laeticia me l’a donnée. Mes enfants adoptées sont mes vraies enfants, à l’égal de mes deux autres."





Des propos qui résonnent aujourd’hui de façon particulière puisque David et Laura ne figurent pas sur son ultime testament. S’il s’agit bel et bien de la volonté du rockeur, la réaction de Laeticia Hallyday n’a pas arrangé les choses, au contraire, celle-ci exprimant dans un communiqué, via ses avocats, son "écoeurement" face "à l’irruption médiatique autour de la succession de son époux".





Regrettant que Laura et David aient "choisi la voie médiatique plutôt que de s’en tenir à un cadre familial et légal", elle se disait "sereine et n'aura de cesse de consacrer toute son énergie à faire respecter le travail et la mémoire de son mari, selon sa volonté et en conformité avec l'esprit de son oeuvre inestimable."