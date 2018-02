Sylvie Vartan dénonce de "fausses informations" sur la donation qu’aurait perçue son fils David

Depuis le début de la semaine, les révélations s’enchainent, faisant basculer le rapport de force d’un camp à l’autre, c’est selon. Lundi, on apprend que le testament de Johnny Hallyday destitue les enfants Laura et David. Le soir, on apprend que Laeticia est consternée. Jeudi, filtre l’information que les enfants avaient en fait déjà touché de l’argent, via des donations. Derrière chaque clan, des groupes de soutien se forment.





Et ce vendredi, nouvel épisode. Cette fois-ci, c’est la maman qui sort les dents. Sylvie Vartan, la mère de David, sort de son silence, pour prendre position publiquement pour son fils. Elle vient d'arriver à Paris depuis Los Angeles, où elle réside. Et a aussitôt tenu à dénoncer, dans un communiqué, de "fausses informations" sur une donation dont Johnny Hallyday aurait fait bénéficier leur fils David portant notamment sur les parts du chanteur dans une demeure de la Villa Montmorency.