Testé positif au Covid-19, Antonio Banderas "obligé de fêter ses 60 ans en quarantaine"

Les bougies resteront dans le tiroir jusqu'à l'année prochaine. Antonio Banderas a fêté son arrivée chez les sexagénaires par des célébrations en tout petit comité, dans le plus strict respect des gestes barrières. Et pour cause. "Je voulais rendre public le fait qu'aujourd'hui, 10 août, je me vois obligé de fêter mes 60 ans en suivant une quarantaine après avoir été diagnostiqué positif à la maladie du Covid-19, causée par le coronavirus", a écrit l'acteur espagnol sur son compte Twitter, en légende d'une adorable photo de lui enfant.

L'interprète de Zorro affirme qu'il "se sent relativement bien, seulement un peu plus fatigué que d'habitude". Il se dit "confiant dans le fait de récupérer le plus tôt possible en suivant les indications médicales qui, je l'espère, me permettront de surmonter l'infection dont je souffre et qui affecte tant de personnes à travers la planète".