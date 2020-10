"The Crown" : accusé d'infidélité, Dominic West pressenti... pour jouer le prince Charles

C'est un choix qui peut faire sourire. D'après plusieurs sources concordantes, le comédien Dominic West a été choisi pour jouer le rôle du prince Charles dans les saisons 5 et 6 de The Crown. Le comédien qui joue le rôle d'un mari infidèle dans The Affair se glissera dans la peau du fils d'Elizabeth II au moment où son mariage avec la princesse Diana (incarnée par Elizabeth Debicki, révélation de Tenet , de Christopher Nolan) bat de l'aile en raison de sa relation extra-conjugale avec Camilla Parker-Bowles, qu'il a fini par épouser en 2005.

Une annonce qui tombe à un drôle de moment puisque Dominic West est, en ce moment, au cœur d'une histoire d'adultère. Il y a quelques jours, le comédien de The Wire a été photographié à Rome dans les bras de la comédienne Lily James (Downton Abbey, Mamma Mia : Here We Go Again) avec laquelle il tourne A la poursuite du bonheur, l'adaptation d'un roman de Nancy Mitford.