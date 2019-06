"The Handmaid's Tale" : la soirée d'anniversaire organisée par Kylie Jenner fait scandale

Chez les Kardashian, les anniversaires ou fêtes en tout genre sont souvent fêtés en grandes pompes. Mais la dernière soirée organisée par Kylie Jenner risque de rester dans les annales pour de bien mauvaises raisons... Pour son amie Anastasia Karanikolaou, la petite sœur de Kim Kardashian a en effet organisé une soirée d'anniversaire sur le thème de la série à succès The Handmaid's Tale (La servante écarlate). Une série très sombre, adaptée du roman de Margaret Atwood, où les femmes, plongée dans une société totalitaire, sont notamment réduites à l'état d'esclaves sexuelles dans le but de procréer.





En ce sens, Kylie Jenner et toutes les invitées ont donc revêtu la tenue emblématique que les servantes sont contraintes de porter dans la série. Mais pas que. La villa avait également été décorée avec des drapeaux à l'effigie de la République de Gilead (décor de la série, ndlr) et les serveuses de la soirée étaient habillées en "Marthas", sortes de "gouvernantes" de la série. Sans compter la présence de deux cocktails du nom d'expressions utilisées dans la série, "Praise Be", et "Under his eye".