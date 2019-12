"The Voice" : Yoann Fréget, gagnant de la saison 2, réalise son rêve de chanter dans le métro

Yoann Fréget avait remporté la saison 2 du télé-crochet musical "The Voice" diffusé par TF1. L'ancien protégé de Garou vient d'annoncer sur Instagram avoir chanté dans le métro pour la première fois. Reconverti en coach vocal, l'interprète de "Sauras-tu m'aimer ?" a partagé une vidéo de lui depuis le métro Saint-Lazare, à Paris, où il s'est produit en concert, mardi 3 décembre.

De "The Voice" aux couloirs du métro, l'auteur-compositeur de "Quelques heures avec moi" a réalisé "un rêve" longtemps caché par "peur du regard des autres".

Prêt à partager auprès de ses fans cette "grande nouvelle", il a expliqué en légende de son post vidéo l'origine de cette envie de chanter dans le métro parisien. "J'ai réalisé un nouveau rêve... improbable pour certains peut-être... mais que je visualisais dans le jardin secret de mon âme depuis des années...! Quelques mois avant de gagner THE VOICE devant + de 10 millions de personnes sur TF1, j'avais obtenu mon accréditation de #MusicienDuMétro... Pris dans le tourbillon de l'émission, ainsi que dans la lutte médiatique qui s'en suivit, je ne m'étais finalement jamais autorisé à vivre ce doux rêve d'égayer les métros de Paris, étant ainsi au plus proche des gens... C'est désormais chose faite, et je ne peux même pas expliquer ma joie par des mots..." a-t-il écrit.