The Walking Dead en deuil : l'acteur Scott Wilson est mort

Scott Wilson est mort. Ce dimanche matin, le compte Twitter de la série "The Walking Dead" a confirmé le décès de celui qui de 2011 à 2014 incarnait Hershel Green, le père de Maggie Greene. Agé de 76 ans, le comédien, qui avait débuté sa carrière avec le film oscarisé en 1967 Dans la chaleur de la nuit et a joué dans une douzaine de films et de nombreuses séries TV, luttait contre un cancer, indique The Hollywood Reporter.





"Je suis dévasté (...). C'était un gentleman, un fils, un mari, un père, un ami, a tweeyé l'acteur Iew Temple. Il m'a beaucoup appris." L'émotion est également partagée par Chandler Riggs, sur Instagram : "Nous avons tellement appris de toi (...). Je n'oublierai jamais les choses que tu m'as dites et le temps passé à tes côtés sur les plateaux", écrit celui qui dans la série inspirée de la bande-dessinée The Walking Dead tient le rôle de Carl Grimes.





Khary Payton (Ezekiel dans la série de zombies), après s'être souvenu de sa première rencontre, lui donne "rendez-vous dans l'autre vie, mon ami".