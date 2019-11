Thème, invité surprise, couronne... Miss France 2020 : les 5 choses à savoir sur la cérémonie

La course à la couronne peut commencer. Ce vendredi 15 novembre, Sylvie Tellier a donné le coup d’envoi de l’élection de Miss France 2020 en présentant officiellement les 30 prétendantes à la presse. Le 14 décembre prochain, l’une d’entre elles succédera à Vaimalama Chaves au cours d’une cérémonie qui se tiendra au Dôme de Marseille. Diffusé en sur TF1, l’événement qui a réuni 7,3 millions de téléspectateurs l’an dernier, s’annonce une fois de plus grandiose, comme l’a expliqué Caroline Gavinget, la productrice de l’émission.

Coup de tonnerre au pays des Miss ! Pour la première fois, 15 candidates accéderont aux demi-finales, contre 12 pour les élections précédentes. "Ça fait un chiffre rond et on voulait s'aligner sur les concours internationaux qui font des top 15, top 10 et top 5. Par contre on ne fera pas de top 10, sinon rallongerait trop l'émission", nous a expliqué Sylvie Tellier. Présélectionnées par la Société Miss France durant leur mois de préparation, les demi-finalistes seront départagées par les votes du public et du jury. Quant à la gagnante, elle sera toujours désignée par les téléspectateurs.