Thierry Séchan : les causes de la mort du frère de Renaud révélées

Une mise au point nécessaire, selon lui, car "depuis l’annonce de sa mort, les rumeurs les plus folles circulent", déplore-t-il. "J’entends tout et n’importe quoi, notamment qu’il était drogué, alcoolique, que les trois frères étaient fâchés. C’est faux ! Thierry ne buvait pas plus qu’un autre et surtout ne s’est jamais drogué." Journaliste, auteur de romans et de pièces de théâtre, Thierry Séchan avait également écrit des textes de chansons pour Julien Clerc, Daniel Lavoie, Elsa ou encore Romane Serda. Il était le père de trois filles, Olivia, Lou et Lila.