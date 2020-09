Thom Yorke, le chanteur de Radiohead, s’est remarié avec l’actrice italienne Dajana Roncione

C’est l’une des rock stars les plus fascinantes de la planète. L’un des plus discrètes aussi. Thom Yorke, le chanteur britannique de Radiohead, 51 ans, s’est marié le week-end dernier à Bagheria, en Sicile avec l’actrice italienne Dajana Roncione, 36 ans. Une information révélée par le quotidien La Repubblica et le magazine Vanity Fair.

Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à volonté… et pas de dancefloor. Les autres membres du groupe, les guitaristes Jonny Greenwood et Ed O’Brien, le bassiste Colin Greenwood et le batteur Phil Selway, faisaient partie des invités qui ont été contraints de respecter des mesures sanitaires très strictes tout au long de la noce.