Tom Hanks, Idris Elba, une star de "Game of Thrones"... Les célébrités atteintes par le coronavirus

EN QUARANTAINE - Hollywood n'est pas épargné par la pandémie de Covid-19 et les comédiens touchés témoignent sur les réseaux sociaux de leur état de santé. Avant de partager le même message à leurs fans : "restez chez vous".

Leur cas a-t-il accéléré la prise de conscience des Américains ? C'est fort probable. Tom Hanks et son épouse Rita Wilson ont été les premières personnalités publiques américaines à avoir été testées positives au coronavirus. Tous deux âgés de 63 ans, ils ont été pris en charge par les médecins en Australie, où l'acteur tournait le biopic d'Elvis Presley sous la direction de Baz Luhrmann. Hospitalisé près de Brisbane depuis le 11 mars, le couple a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux et s'est montré rassurant. Des responsables australiens ont indiqué mardi 17 mars que le comédien avait pu regagner la maison qu'il louait sur la Gold Coast, tandis que sa femme est elle toujours traitée à l'hôpital. "Merci à tous les aidants. Prenons soin de nous et des autres", avait écrit la star oscarisée deux jours plus tôt sur Instagram.

Un message largement relayé par l'ensemble des personnalités qui ont aussi été atteintes par la maladie. A commencer par Idris Elba qui a annoncé son diagnostic lundi 16 mars dans la soirée sur Twitter. L'acteur britannique, que tout le monde rêve de voir dans le costume de James Bond, assure se sentir "bien" et "ne pas avoir de symptômes jusqu'à présent". "J'ai reçu mes résultats ce matin, ils étaient positifs et ça craint", lance-t-il dans une vidéo visionnée près de 25 millions de fois, dans laquelle il apparaît avec sa femme Sabrina. Il explique s'être fait tester après avoir appris qu'une personne qu'il avait côtoyée récemment avait contracté le coronavirus. Il pourrait s'agir de Sophie Trudeau, l'épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau, avec qui il a été photographié la semaine dernière. Sur ce même cliché figure aussi le champion de Formule 1 Lewis Hamilton.

A l'isolement à son domicile, Idris Elba rappelle qu'il est temps de se confiner, de se laver les mains et souligne que même les personnes sans symptômes peuvent propager le virus. "Restez à la maison les gars et soyez pragmatiques. Je vous tiendrai au courant de mon état de santé, ne paniquez pas", insiste-t-il. "Prenez soin de vous et prenez la situation au sérieux", note de son côté Olga Kurylenko, elle aussi affectée par le Covid-19. "Malade puis une semaine", l'ancienne James Bond Girl franco-ukrainienne de 40 ans est actuellement chez elle alors qu'elle souffre de "fièvre et de fatigue".

Le tournage de la saison 2 de "The Witcher" suspendu

Kristofer Hivju n'a lui "que les symptômes bénins d'un rhume" mais est bien porteur du coronavirus. L'acteur norvégien de 41 ans, célèbre pour le rôle de Tormund dans "Game of Thrones", indique s'être auto-isolé avec son épouse Gry Molvaer Hivju et leur famille dans leur pays natal. "Il y a des personnes à plus haut risque pour qui le virus peut être dévastateur donc je vous incite à être extrêmement prudents : lavez vos mains, maintenez une distance de 1,5 mètre entre vous, mettez-vous en quarantaine. Faites juste tout ce que vous pouvez pour arrêter la propagation du virus. Ensemble, nous pouvons le vaincre et empêcher une crise dans nos hôpitaux", martèle-t-il sur Instagram.

Son diagnostic positif a entraîné l'interruption du tournage au Royaume-Uni de la saison 2 de la série Netflix "The Witcher", dans laquelle le Scandinave donne la réplique à Henry Cavill. De "Grey's Anatomy" à "Riverdale", en passant par "Les Feux de l'amour", la majorité des séries américaines ont suspendu leurs activités pour une durée indéterminée.

Delphine DE FREITAS