Tony Parker annonce son divorce sur Twitter

CLAP DE FIN - Parents de deux garçons, le jeune retraité du basket et son épouse Axelle Francine ont officialisé leur séparation après 9 ans de vie commune.

Ils ont voulu prendre de court la presse. "Afin d'éviter toute rumeur ou autre spéculation". Tony Parker et Axelle Francine ont annoncé leur séparation dans un court communiqué publié en français et en anglais sur le compte Twitter de l'ancien basketteur. "Après 9 ans de vie commune, durant lesquels nous avons partagé beaucoup de bonheur et donné le jour à deux merveilleux enfants, Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre union", écrit le couple dans ce texte publié lundi 3 août, affirmant qu'"aucun autre commentaire ne sera fait sur cet aspect de notre vie privée".

Une rupture qui intervient quelques mois après la diffusion sur TMC du documentaire "Tony Parker Confidentiel", plongée intimiste dans le quotidien du champion et de sa famille qui ont été filmés pendant un an et demi. "J'ai beaucoup hésité mais au final je me suis dit que mon parcours pouvait peut-être inspirer la prochaine génération", avait alors expliqué le jeune retraité de la NBA. Précisant que c'est sa femme qui avait donné l'accord final après deux ans de négociations avec l'animatrice Alessandra Sublet.

Ses fils, sa bataille

Tony Parker et Axelle Francine, journaliste, se rencontrent en mai 2011, présentés par un ami commun lors d'une soirée à New York. "On n’avait pas la tête à retomber amoureux. Je voulais prendre mon temps, ne pas me mettre de pression. Je n’attendais rien et je ne cherchais pas", explique le sportif alors fraîchement divorcé de l'actrice Eva Longoria à Paris Match l'année suivante. Le couple se fiance à l'été 2013 puis se marie dans la plus grande discrétion à San Antonio. De leur union, naîtront deux garçons : Josh en 2014 et Liam en 2016. Dans leur communiqué de rupture, les anciens tourtereaux expliquent que "leur séparation sera guidée par un respect mutuel total en préservant le bien-être de leurs deux fils".

"Je veux qu’ils soient de bonnes personnes, qu’ils respectent les gens, qu’ils ne deviennent pas des tyrans ! (...) On en parle souvent avec Axelle. Ce n’est pas évident pour eux… C’est plus simple pour nous qui nous souvenons de notre jeunesse, des huissiers à la porte, des frigos vides… C’est à nous d’insister pour qu’ils réalisent la chance qu’ils ont", disait Tony Parker de ses fils à Paris Match il y a deux ans. Des enfants qui sont plus que jamais sa priorité et qu'il compte bien protéger de la pression médiatique.

Delphine DE FREITAS