Top chef : félicitations, blagues et peur des couteaux, les internautes ont réagi à la grande finale

Cette fois, c'est Samuel qui a remporté le match. Le grand gagnant, qui travaille comme chef à l'ambassade de Belgique au Japon, a su se démarquer de Guillaume et sa cuisine bretonne. Le menu de Samuel comportait notamment des ravioles de foie gras et Saint-Jacques, yuzu kosho en entrée, un saumon rôti au miso, cannelloni de chou, sauce mandarine et en dessert le chocolat et la pomme avec un petit chapeau à la Magritte.





De quoi faire saliver les internautes, qui se sont notamment régalé du visuel dessert de Samuel :