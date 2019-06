"Je suis guérie" : Agathe Auproux annonce la "rémission complète" de son cancer

Après six mois de chimiothérapie, la jeune femme a annoncé lundi soir sa guérison à ses abonnés : "’Rémission complète', a dit le médecin ce matin. Après 6 mois de chimiothérapie le cancer est donc parti. Je suis guérie. Très émue de partager ça avec vous, comme je l’étais quand je vous avais annoncé être atteinte de ce cancer", a-t-elle d'abord écrit.





Elle a ensuite pris soin de remercier ses fans pour leur soutien : "Plus sérieusement, merci à tous, pour tous vos messages, vos attentions, innombrables, chaque jour. Votre amour, votre soutien. Vous m’avez portée jusque là. Vous ne mesurez pas le rôle que vous avez joué dans mon appréhension de la maladie je crois. Force et courage à tous ceux qui souffrent et qui luttent. On est ensemble", a-t-elle ajouté.