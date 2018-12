Tour en feu à Malakoff : Diam's remercie les jeunes qui ont sauvé ses proches des flammes

"On entend tellement de mal des jeunes de quartier (parfois à raison malheureusement ), que lorsqu’ils s’illustrent dans le bien il est important d’en parler", a écrit Diam's sur son compte Instagram. "Ainsi, 9 jeunes de Malakoff (92) ont sauvé des flammes et de l’intoxication des dizaines de familles, dont une qui m’est chère. Je voulais les remercier du fond du cœur et mettre en avant leur courage. Merci à tous ces jeunes ici et là qui aident nos parents, nos grands-parents quotidiennement avec respect et spontanéité", a-t-elle conclu.