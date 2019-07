"Tout cela est archi-faux" : Romane Serda dément faire "barrage" entre Renaud et leur fils Malone

Après une année difficile, où il a successivement perdu son frère Thierry Séchan et sa mère, Renaud a récemment donné de ses nouvelles dans une interview au Parisien. Et malgré ces brouilles familiales, le chanteur de 67 ans va mieux. Il est très fier de ne pas avoir touché une goutte d'alcool depuis 6 mois. "Ça, c'est un exploit. Je suis toujours entouré de copains qui boivent. Modérément, mais qui boivent. Mais moi je ne bois pas. Je suis au Bitter San Pellegrino", a expliqué l'artiste, qui prépare son 18e album studio baptisé "Les Mômes et les enfants d'abord".