"Toute la France est avec toi" : Béatrice Dalle choque en apportant son soutien à Redoine Faïd

Son visage est à la une de tous les médias. Le braqueur récidiviste Redoine Faïd s’est évadé dimanche matin par hélicoptère de la prison de Réau, en Seine-et-Marne, une opération réalisée avec l’aide d’un commando armé. Un personnage sulfureux qui a au moins une admiratrice célèbre.





"Que Dieu te protège. Bravo Redoine Faïd, toute la France est avec toi, enfin moi en tout cas c’est sûr... Au revoir la pénitentiaire, au revoir... Bordel je vais danser le Mia pendant des heures pour fêter ça", a ainsi écrit la comédienne Béatrice Dalle en légende d’une capture d’écran d’une chaine info, postée dimanche sur Instagram.





Anticipant les réactions négatives, la star de "37°2 le matin" ajoutait : "Petite précision pour ceux qui n’aime pas mon commentaire: et bien allez-vous faire foutre et donner vos leçons de morale ailleurs que sur mon compte... parce que moi personnellement vous me faites rigoler, vous ne m'agacez même pas Je danse le Mia."