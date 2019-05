Trafic de stupéfiants : prison ferme pour Julien Bert, ancien candidat des "Anges de la téléréalité"

C’est un habitué des émissions de téléréalité, tournées dans des cadres toujours plus paradisiaques. Depuis 2013, Julien Bert les a toutes faites, ou presque. "L’île des vérités 3", "Les Anges de la téléréalité 6" et 9, "Moundir et les Apprentis Aventuriers 3" ou encore "Les Marseillais Vs. Le Reste du monde 3". Ce mardi 7 mai, c’est au tribunal correctionnel de Paris que ce natif de Saint-Etienne, âgé de 28 ans, avait rendez-vous pour connaître sa sanction, après avoir comparu le 3 avril dernier dans une affaire de trafic de stupéfiants.