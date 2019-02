Très émue, Rachel Legrain-Trapani confirme sa rupture avec Benjamin Pavard : "Ce n'est pas facile"

Ils passaient leur temps à se déclarer leur amour sur les réseaux sociaux. Mais désormais, Rachel Legrain-Trapani et Benjamin Pavard ne s'y suivent même plus. C'est ce geste, sans doute anodin pour l'ancienne génération, qui a mis la puce à l'oreille à leurs abonnés les plus observateurs. Le couple, qui avait affiché sa relation lors de la Coupe du monde de football en Russie l'été dernier, aurait-il mis fin à son histoire ? Oui, a confirmé l'ancienne Miss France vendredi 22 février sur le plateau de "TPMP People" sur C8, émission dont elle est chroniqueuse.





"Ce qui est dingue, c'est que c'est juste parti du fait qu'on s'est 'unfollow' sur Instagram", a expliqué la jeune femme de 30 ans à l'issue d'une séquence concernant les rumeurs les plus folles autour des stars. L'occasion pour elle de répondre aux bruits qui couraient sur elle et son compagnon ces derniers jours. "On reste des gens normaux, entre guillemets, on est fâchés et ça a pris des proportions assez dramatiques", a-t-elle poursuivi, regrettant que les membres de famille aient été mis au courant de sa rupture avant d'avoir pu leur en parler.