"Très fatigué", Bernard Tapie contraint de reporter sa pièce de théâtre

Philippe Hersen raconte avoir eu Bernard Tapie la veille au téléphone. "La semaine dernière, on travaillait encore sur le casting, le spectacle. Il ma dit : 'Allez, on va y aller ! On va se battre, on y va !' Malheureusement hier en début d'après-midi, il m'a dit : 'C'est trop compliqué, je suis très, très, très fatigué'. Et surtout ,il perd sa voix. Pour un comédien, c'est très difficile mais il est optimiste", a-t-il insisté.