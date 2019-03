"Très ligue du LOL" : Benjamin Biolay prend la défense de Zaz après une énième blague sur son look

"Très ligue du LOL. Bravo les trolls", a écrit le chanteur en commentaire du post de Brain Magazine. La discussion s'engage alors avec d'autres internautes, poussant Benjamin Biolay à développer sa pensée. "C'est surtout une jeune femme harcelée depuis des années sur les réseaux sociaux et Brain en remet une couche en toute quiétude. C'est très Vincent G surtout", poursuit-il en référence au journaliste Vincent Glad, co- fondateur de la Ligue du LOL et accusé d'avoir mené une campagne de harcèlement sur Twitter.