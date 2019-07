"Trop déprimant, trop de haine" : Benjamin Biolay explique pourquoi il quitte Instagram

Les quelque 115 000 followers du chanteur sur le réseau social Instagram ont été surpris ce jeudi 11 juillet en découvrant son message d'adieu. "Instagram c'est trop déprimant. Trop de haine, de crétins narcissiques et plus assez d'images intéressantes", pouvait-on encore lire il y a quelques heures, en légende d'un cliché blanc. Depuis, sa publication n'est plus disponible car l'artiste a tout simplement supprimé son compte.