"Tu as rejoint un autre monde" : Raphaële, ancienne aventurière de "Koh-Lanta" enceinte de 7 mois, annonce avoir perdu son bébé

Une photo de rose blanche. Et des mots déchirants pour annoncer la pire des nouvelles pour une future maman. Raphaële, que les téléspectateurs de TF1 ont suivi à deux reprises dans "Koh-Lanta", a fait part de son "immense peine" en partageant la nouvelle de sa fausse couche. "Je t'ai porté pendant 7 mois, nous t'avons senti bouger et donner des coups, nous t'avons donné tout notre amour mais tu as rejoint un autre monde", écrit-elle sur Instagram samedi 29 juin.





"Tu es en paix aujourd'hui auprès de toutes les personnes qui nous ont déjà quittés par le passé. Et même si j'ai ce vide en moi, si mon cœur est brisé et je me sens morte de l'intérieur, tu continueras de vivre, gravé dans notre esprit et dans nos cœurs !", poursuit la Languedocienne à l'adresse de ce petit garçon qu'elle aurait prénommé Morgan.