"Tu continues à rendre ce monde meilleur" : l'hommage poignant de Vin Diesel à Paul Walker pour son anniversaire

FRIENDSHIP NEVER ENDS - La star de "Fast and Furious" a rendu hommage à son collègue décédé il y a six ans dans un touchant post Instagram, liké plus d'un million de fois une heure seulement après sa publication le 12 septembre. Une date particulière car Paul Walker aurait fêté ses 46 ans ce jeudi.

Il ne manque jamais une occasion de lui rendre hommage. Surtout pas en ce jour de fête devenu jour de recueillement depuis six ans. Vin Diesel a eu une pensée pour Paul Walker ce jeudi 12 septembre, qui aurait dû voir le comédien fêter ses 46 ans. "J'ai tellement à te dire, tellement à partager", commence sur Instagram le héros de la saga "Fast and Furious" dont l'épisode 9 est actuellement en tournage. Le comédien s'adresse à son camarade disparu il y a six ans dans un accident de la route et lui raconte la soirée organisée la veille avec toute l'équipe de "Fast 9" en Ecosse pour les "remercier de leur dur labeur". "C'était l'un de ces moments qu'on a passé si souvent par le passé ensemble, à sourire et à enivrer tout le monde, surtout Justin" Lin, réalisateur de cinq épisodes de la saga. "Au passage, il te rendrait très fier avec ce qu'il a accompli avec ce film", lui dit-il en légende d'un photo montage le rassemblant avec son ami.

Vin Diesel évoque Nathalie Emmanuel, qui a tourné avec Paul Walker dans "Fast and Furious 7" avant qu'il ne meurt en marge du tournage en novembre 2013. Puis il lui parle du catcheur John Cena, qui a rejoint le casting de "Fast 9". "Tu l'aurais adoré. Sa gratitude est palpable. Et te connaissant, tu aurais juste voulu qu'il gagne", insiste l'interprète de Dominic Toretto. "Cette semaine, le studio est revenu vers moi à propos du prochain chapitre. Tes oreilles ont encore bourdonné. Tu aurais pris ton pied en sachant qu'on s'est rencontré dans une église. C'était profond...", poursuit-il.

Les larmes ne partent jamais mais elles changent... du deuil à la grâce - Vin Diesel

"Normalement aujourd'hui, j'aurais dû réfléchir à la manière de te faire honte avec un gâteau d'anniversaire. À la place, je me rappelle à quel point je suis chanceux de t'appeler mon frère. Les larmes ne partent jamais mais elles changent... du deuil à la grâce", ajoute Vin Diesel qui transforme presque sa peine en poésie. "On espère seulement te rendre fier. En parlant de ça, devine avec quel message je me suis réveillé... Un message de ta fille. Meadow m'a envoyé son amour pour cette journée. Wow, elle me connaît si bien. Elle a ton coeur", souligne-t-il.

"Joyeux anniversaire... C'est incroyable mais curieusement, tu continues à rendre ce monde meilleur", conclut-il en évoquant la jeune femme de 20 ans qui a répondu à ses mots par un coeur dans les commentaires. Même réaction du côté de Cody Walker, le frère de Paul qui lui avait succédé sur le plateau de "Fast and Furious 7" pour les dernières scènes manquantes.Les liens entre les familles Diesel et Walker sont extrêmement forts. Parrain de Meadow, Vin Diesel a baptisé sa troisième fille, née en 2015, Pauline.

Delphine DE FREITAS