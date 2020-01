"Tu nous manques" : Céline Dion rend hommage à René Angelil, disparu il y a 4 ans

Elle pense à lui tous les jours. Mais en ce 14 janvier, Céline Dion a une pensée particulière pour son mari, René Angelil. Il y a quatre ans jour pour jour, le célèbre producteur et mentor de Céline Dion rendait son dernier souffle à l'âge de 73 ans, emporté par un cancer. C'est sur son compte Instagram que la chanteuse a publié un message à la mémoire du père de ses trois fils, René-Charles et les jumeaux Eddie et Nelson. "ll n’y a pas une journée où je ne pense pas à ton magnifique sourire. Tu nous manques, merci de veiller sur nous mon amour. Je t’aime", a commenté la chanteuse en légende d'une photo où on peut voir René Angelil poser avec un chiot dans les bras.