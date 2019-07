"Tu nous rends fiers tous les jours" : le discours émouvant de Will Smith pour les 21 ans de son fils Jaden

Du soleil, du champagne et ses proches… Jaden Smith a fêté ses 21 ans le 8 juillet dernier lors d’une petite fête organisée par ses parents dans une luxueuse villa de Malibu, en Californie. Ses parents, ce sont bien évidemment Will Smith et son épouse Jada Pinkett Smith, aux petits soins pour le jeune homme dans une vidéo de ce joli moment en famille, dont l’acteur a posté de larges extraits ce samedi sur YouTube.





Acteur et chanteur, Jaden entretient une relation très forte avec son père, auquel il a donné la réplique dans le film de science-fiction After Earth, en 2013. Au printemps dernier, Will Smith faisait une apparition réjouissante aux côtés de son fils, lors de son concert au festival Coachella. Preuve que ces deux-là s’admirent et s’inspirent mutuellement.