Un an jour pour jour après sa mort, la famille de George Michael délivre un message touchant à ses fans

"Yog (ndrl : le surnom de George Michael), qui aimait Noël et qui espérait toujours qu'il neige... voudrait que chacun d'entre vous l'admire et l'aime (oui, il sait que vous l'avez fait !!), prenne un moment pour lever un verre, profite de sa musique et pense à lui avec plaisir, en veillant à profiter et à apprécier le temps passé avec votre famille et vos amis", ont-ils poursuivi.





Les soeurs de George Michael, Melanie et Yioda et leur père Jack ont conclu : "Comme nous le savons tous, Noël n'est pas toujours facile, la vie n'est pas parfaite et les familles sont compliquées ... Yog a partagé sa musique avec chacun d'entre nous, et beaucoup d'entre vous se sont reconnus dans ses mots, mais dans la vie, beaucoup gardent leurs propres mots et leurs sentiments les plus profonds à l'intérieur, car ils sont si souvent les plus difficiles à dire. Alors, si vous le pouvez, cette année en sa mémoire, prenez un moment, respirez profondément et dites ces "Je t'aime" à haute voix. Bon Noël à tous ... et comme dirait notre cher Yog ... 'Prenez soin de vous'".