Jamie Dornan : le héros de "50 Nuances de Grey" à nouveau papa

"J'adore être père. C'est une belle mission de m'occuper de mes enfants, ça me convient parfaitement. Rendre nos enfants heureux est une belle chose pour ma femme et moi", avait expliqué l'interprète de Christian Grey dans une interview donnée au Sunday Times en octobre. Chez Jimmy Kimmel, il racontait qu'il aurait plus de temps pour ce troisième enfant. Son aînée est née au Canada, trois jours avant le début du tournage de "50 Nuances de Grey", la seconde est née à Londres dix jours avant le début du tournage de "50 Nuances plus claires".