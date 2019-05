"Un homme flippant" : Natalie Portman dément avoir eu une liaison avec Moby

"J’étais un buveur chauve et Natalie Portman était une belle star de cinéma. Mais la voici dans ma loge, en train de flirter avec moi." Ce passage est tiré du livre autobiographique de l’artiste américain Moby ("Then It Fell Appart"), dont les bonnes pages ont été publiées dans The Times et Entertaintment Weekly. Entre autres confessions sur sa carrière, la drogue ou l’alcool, il revient sur ses relations amoureuses, et notamment celle qu’il affirme avoir entretenue avec la célèbre actrice.





Sauf que, bémol, la principale concernée a démenti avoir vécu une histoire avec le chanteur-compositeur, dans un entretien donné à Harper’s Bazar UK. "Il était en tournée. Moi, j’étais en tournage, donc on s’est vu quelques fois avant que je réalise qu’il était un homme qui s’intéressait à moi d’une façon qui me semblait inappropriée", déclare la comédienne, qui garde le souvenir d’un "homme plus âgé et flippant alors que je venais de terminer le lycée."