Un mannequin brésilien meurt subitement en plein défilé de la Fashion Week

Också s'est dit sur Instagram "effondré par la nouvelle" du décès. La Fashion Week de Sao Paulo est l'événement mode le plus important en Amérique latine. Elle avait débuté le 22 avril et se terminait samedi. Tales Soares avait publié des photos et vidéos de l'événement en backstage, seulement quelques heures avant sa mort. A l'annonce de son décès, les internautes étaient nombreux à lui rendre hommage.