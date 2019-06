Kim Kardashian dévoile une première photo de Psalm, son 4e enfant

Le 10 mai dernier, Kim Kardashian et Kanye West accueillaient leur quatrième enfant, un petit garçon né de mère porteuse. "Il est arrivé et il est parfait !", s'était réjouie la star de la téléréalité, dévoilant que le nouveau-né était le portrait craché de Chicago, leur troisième enfant, une fille née elle aussi de mère porteuse en janvier 2018. Comme à chaque fois, les parents avaient ensuite entretenu le suspense sur le prénom de ce nouveau membre de la famille, ne révélant qu'une semaine plus tard leur choix pour le moins original : Psalm.





Lundi soir, un mois jour pour jour après la naissance du petit frère de North (une fille née en juin 2013), Saint (un garçon né en décembre 2015) et Chicago, la maman a pour la première fois montré son visage à ses abonnés Instagram :