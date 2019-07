"Un moment traumatisant tellement les moyens manquent" : Jarry raconte son expérience des urgences avec son fils

C’est un Jarry souriant, mais exténué, qui s’est exprimé ce jeudi 5 juillet dans une vidéo postée sur sa page Instagram, au lendemain d’un passage mouvementé aux urgences. Depuis l’été 2016, l’humoriste âgé de 41 ans et son compagnon sont les parents de jumeaux, fruit d’une GPA (gestation pour autrui). Mardi, l’un d’entre eux s’est ouvert l’arcade sourcilière, un gros bobo nécessitant la pose de points de suture.





"J’ai vécu une expérience absolument incroyable, je suis allé aux urgences pour la première fois de ma vie", commence le complice d’Arthur dans "Vendredi tout est permis" sur TF1. "J'ai vécu un moment horrible et traumatisant", poursuit-il, avant d’apporter son soutien aux personnels des hôpitaux de Paris "parce qu’il n’y a plus de moyens et ce que j'y ai vu m'a beaucoup affecté. J'ai vu des gens fatigués, éreintés et des gens qui ne savent même plus comment répondre à la demande tellement les moyens manquent."