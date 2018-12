Un personnage clé de "Making a murderer" poursuit les auteurs de la série et Netflix pour diffamation

C'est justement sur cet aspect du documentaire qu'Andrew Colborn attaque les auteurs et la plateforme. Personnage clé de la série, et de la condamnation de Steven Avery et Brandan Dassey, ce détective aujourd'hui à la retraite est soupçonné d'avoir falsifié des preuves.





Dans une interview donnée au magazine américain Vulture, Andrew Colborn affirme avoir entamé des poursuites pour diffamation contre la plateforme de streaming ainsi que les créateurs de la série. Il les accuse de l'avoir "ridiculisé, méprisé et dédaigné devant le monde entier". Il estime que la série laisse clairement penser qu'il a trafiqué des preuves dans le but de faire condamner l'un des accusés.





Dans un communiqué, son avocat a déclaré que "sa réputation et celle du comté de Manitowoc, lui-même, ont été diffamées sévèrement et injustement", ajoutant qu'il souhaitait rétablir "les faits et de rétablir sa réputation".