Un vol Los Angeles-Tokyo fait demi-tour pour cause de "passager non autorisé à bord": la mannequin Chrissy Teigen en fait le savoureux récit sur Twitter

EN DIRECT - Huit heures pour relier Los Angeles à... Los Angeles. La mannequin Chrissy Teigen et son époux, le chanteur John Legend faisaient partie des passagers du vol ANA 175 qui n'est jamais arrivé au Japon à cause d'une improbable "confusion", selon la police. La jeune femme a mené l'enquête depuis sa place et comme à chaque fois, c'est savoureux.