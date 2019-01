"Un voyage fait de hauts et de bas" : le message doux-amer de Britney Spears pour les 20 ans de l'album "... Baby One More Time"

Jamie Spears est le roc de l'empire de la chanteuse. Encore à l'heure actuel gardien permanent des affaires et des biens de sa fille, il est celui qui a permis que rien ne vacille quand elle a perdu pied il y a douze ans. Celui qui a permis de rebooster sa carrière en faisant les bons choix, notamment celui d'une installation à Las Vegas pour un spectacle qui a redonné à l'industrie musicale de Las Vegas ses lettres de noblesse. Son premier show, "Piece of Me", a rapporté plus de 130 millions de dollars et fait se déplacer plus de 900.000 spectateurs. Un deuxième, "Britney : Domination", devait débuter le 17 février. Le projet a aussi été suspendu indéfiniment et ne verra peut-être jamais le jour. Les créateurs artistiques du show parlent pour l'instant d'un retard de six mois à un an.