Une brouille, quelle brouille ? Kate et Meghan affichent leur complicité pour Noël

Les couvre-chefs étaient de sortie. Tout comme les sourires qui n'ont pas quitté les visages de Kate et Meghan au moment d'arriver à la messe de Noël. La sortie des deux femmes, qui ont assisté avec l'ensemble de la famille royale à la traditionnelle messe du 25 décembre donnée à Sandringham, était très attendue. Parce que depuis des semaines, les tabloïds britanniques n'ont qu'un mot à la bouche : "feud", traduction de querelle, celle qui animerait les relations entre la duchesse de Cambridge et la duchesse de Sussex.





Les deux femmes n'arriveraient plus à communiquer, la seconde aurait même fait pleurer la première à cause de ses attitudes de diva. Fait rare, Kensington Palace a même été obligé d'intervenir pour démentir une information de presse selon laquelle Kate avait demandé à Meghan de ne pas donner d'ordres à son personnel. Des rumeurs de brouille alimentées par l'officialisation du déménagement de l'ancienne actrice américaine : elle s'installera dans les prochains mois près de Windsor avec son époux le prince Harry et leur futur nouveau-né -la naissance est prévue pour avril. Les jeunes mariés partageaient jusque-là la résidence des parents de George, Charlotte et Louis à Londres.