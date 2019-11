"Une citrouille au four" : l'actrice de "Grey's Anatomy" Caterina Scorsone annonce sa grossesse

Publiée samedi 2 novembre, deux jours après Halloween, la photo montre le mari de la comédienne de 38 ans déguisé en Gomez Addams et elle en Morticia, la main posée sur son ventre rebondi. Les petites Eliza, 7 ans, et Paloma, 3 ans, ont elle hérité des costumes de Mercredi et Pugsley.

"Notre famille va devenir encore plus folle", écrit-elle en légende, reprenant à la sauce Halloween l'expression "bun in the oven" ("un petit pain au four" en VF) qui désigne une femme enceinte. "On a une citrouille au four", s'est-elle amusée. Ses collègues de "Grey's Anatomy" n'ont pas manqué de la féliciter en commentaires. "Oh mon dieu, c'est génial", s'est enthousiasmée sa collègue Camilla Luddington (Jo Karev), qui s'est elle mariée cet été. Kevin McKidd, qui a accueilli son quatrième enfant il y a quelques semaines, a réagi avec des "oui, oui, oui!!" à l'annonce faite par celle qui a été sa femme de fiction à l'écran.

Mais quid de l'impact de la grossesse de Caterina Scorsone sur la suite de la série ? Ne poursuivez pas la lecture si vous n'avez pas encore vu la saison 16.