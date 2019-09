"Une déchirure" : Jean-Paul Belmondo inconsolable après la mort de son "pote" Charles Gérard

DEUIL - Charles Gérard, disparu la semaine dernière, était le second rôle fétiche de Claude Lelouch et surtout le meilleur ami de Jean-Paul Belmondo. Ce dernier lui rend hommage dans une interview donnée à "Paris-Match".

"Notre amitié sans faille était prioritaire sur les plateaux de tournage", raconte "Bébel" dans les colonnes du magazine. "J’aimais le sentir à mes côtés dans 'Flic ou voyou' et tant d’autres films. Oui, il était mon meilleur ami. Le plus important, celui de ma jeunesse. En un mot, il était mon pote" résume ce compagnon de toujours. Claude Lelouch lui taillera des rôles sur mesure jusqu'au milieu des années 2000, dont celui de "Charlot" dans la comédie à succès "L'aventure c'est l'aventure" avec Jacques Brel, Aldo Maccione et Lino Ventura. Charles Gérard partage aussi l'affiche avec Belmondo, sur qui il a réalisé un court métrage documentaire- dans "Flic ou voyou" et "Le Guignolo" de Georges Lautner ou l'"Animal" de Claude Zidi.