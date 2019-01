Une "déshumanisation totale" : Kaaris se confie sur son expérience de la prison

Ce qu'il en retient ? "L'insalubrité, la déshumanisation totale". "C'est sale, ça sent mauvais. Et encore, pour moi c’est pas grand-chose parce que je n’y suis pas resté longtemps", raconte Kaaris, en ayant une pensée pour ceux qui purgent de plus longues peines. "C'est très très dur", dit-il. "C'était deux douches par jour", poursuit-il, avant d'être repris par les chroniqueurs et invités autour de la table de l'émission de France 5. "Non, deux par semaine. Deux par jour, c'est comme à la maison. Mais les matons étaient cools avec moi", glisse-t-il à propos des gardiens de prison qui le côtoyaient et lui ont offert un accès plus régulier aux sanitaires.