"Une étoile ne s'éteint jamais" : Alain Delon sort du silence pour l'anniversaire de Romy Schneider

Trente-huit ans après la mort de Romy Schneider, Alain Delon qui a partagé sa vie durant près de 5 ans honore la mémoire de celle qu'il avait avait rencontré en 1958 sur le tournage du film Christine, de Pierre Gaspard-Huit. Et bien qu'ils se soient séparés en 1963, l'interprète du Guépard n'a eu cesse de clamer son amour pour la mythique comédienne. Alain Delon qui fêtera quant à lui ses 85 ans le 8 novembre prochain, était également sorti du silence en juin dernier à l'occasion de la mort de son ami Roger Borniche, policier et écrivain à succès décédé à l'âge de 101 ans.

"On était très proches, des amis de 50 ans. Ça m’a fait beaucoup de peine d’apprendre sa mort ce matin. Je ne m’attendais pas à ça même si on ne dépasse pas beaucoup 100 ans, bien évidemment (...) C’était un grand monsieur, un grand flic, un super flic, au-dessus de tous les flics", avait-t-il déclaré au cours de cet entretien à l'AFP où il en avait profité pour donner de ses nouvelles. "Je vais mieux, mais c'est long", avait admis l'interprète du Guépard.

La semaine dernière, son fils Anthony avait également donné des informations rassurantes sur la santé de son père. "Il n’a plus voulu personne chez lui pendant le confinement", expliquait le comédien à nos confrères de Paris Match. "Son kiné ne venait plus trois fois par semaine, il a perdu quatre mois dans sa rééducation, alors qu’il était sur la pente ascendante. Après un AVC comme le sien, il faut un an et demi pour se rétablir. Il a régressé, mais ça va mieux", confiait ce dernier.