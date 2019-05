"Une histoire vraiment horrible" : Ellen DeGeneres révèle avoir été sexuellement agressée par son beau-père

Elle a décidé de sortir du silence. L'animatrice américaine Ellen DeGeneres a confié qu'elle avait été victime d'agressions sexuelles de la part de son beau-père lorsqu'elle était adolescente. Invitée dans "My Next Guest Needs No Introduction", l'émission de de David Letterman qui sera diffusée ce vendredi sur Netflix, Ellen DeGeneres a livré des détails sur cet épisode douloureux de son passé. Les agressions sont survenues quand elle était âgée de 15 ou 16 ans, alors qu'on avait diagnostiqué un cancer du sein à sa mère et que celle-ci était absente de la maison.





"Il m'a dit (...) qu'il lui avait senti une grosseur dans le sein (de sa mère, ndlr) et qu'il devait palper mes seins", a expliqué la présentatrice du "The Ellen DeGeneres Show". "Enfin il m'a convaincue qu'il devait toucher mes seins, et puis il a essayé de le faire encore une fois. Puis, encore une autre fois, il a tenté de défoncer ma porte, et j'ai cassé la fenêtre pour m'enfuir car je savais ce qui allait arriver", a poursuivi l'humoriste de 61 ans.