Une nouvelle Marianne sur les timbres : Deneuve, Casta, Bardot… Elles ont été le visage de la République

Elle a fait mieux que Carla Bruni (pas encore Sarkozy) et Sophie Marceau. Comme Ines de la Fressange et Catherine Deneuve avant elle, l'animatrice Evelyne Thomas, popularisée par son émission "C'est mon choix", est à son tour désignée par l'association de maires des Mariannes d'Or en 2003. Mais le choix est loin de faire l'unanimité et sera vivement critiqué par les édiles de l'AMF, comme le signalait Libération à l'époque.